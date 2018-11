Marco Kimsen legt fans in de watten Kristof Pieters

28 november 2018

In het Gildenhuis in de Dorpsstraat in Stekene vindt op zaterdag 8 december het jaarlijkse fanbal plaats van Elvis-impersonator Marco Kimsen. Het is al de 25ste keer dat de zanger zijn fans in de watten legt. In de loop van de avond verschijnen ook Danny Fabry en de Nederlandse José Sep op het podium. Marco brengt uiteraard nummers uit het Elvis-repertoire maar ook eigen werk. Kaarten voor de show kosten 12 euro. Na het succes van vorig jaar is er opnieuw een diner-formule. Tussen 17 en 19 uur kan men aanschuiven voor stoofvlees, vol-au-vent, frietjes en groenten. Aansluitend is er dessert met koffie én een optreden van de Zingende Ober. Voor de combinatie betaalt men 30 euro en krijgt men een euro korting voor de nieuwste single van Marco. Voor meer info: 0475/50.32.32 of www.marcokimsen.be