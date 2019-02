Marco Kimsen in Vlaamse Ultratop 50 met nieuwe single Kristof Pieters

05 februari 2019

15u27 1 Stekene De Stekense zanger Marco Kimsen is deze week binnengekomen in de Vlaamse Ultratop 50 met zijn nieuwe single ‘Als ik morgen niet meer wakker word’. Het nummer kwam er nadat de zanger vorig jaar geconfronteerd werd met het plotse overlijden van twee jonge mensen.

Hoewel de titel anders doet vermoeden, is het een vrolijk en uptempo nummer. “Door de confrontatie met het overlijden van twee jonge mensen, stond ik stil bij de gedachte dat elk moment het laatste kan zijn”, vertelt hij. “Dus dat de kans bestaat dat je morgen niet meer wakker zal worden. Ondanks het trieste onderwerp wou ik vooral een positieve boodschap neerzetten. Pluk de dag want het leven is al veel te kort.”

De muziek werd geschreven door de bekende producer Roel de Ruijter die eerder al voor Clouseau en Bart Kaëll werkte. De single komt zowel in België als Nederland uit. “Dat hij nu al in de top 50 staat, is verrassend want de release was pas 17 januari”, klinkt het tevreden bij Marco Kimsen. “Ment TV draait dagelijks de videoclip en ook in Nederland komt de single in de meeste hitlijsten binnen.”