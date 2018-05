Man die cafégangers aanreed, riskeert 5 jaar SLACHTOFFER HALF JAAR LATER NOG ALTIJD WERKONBEKWAAM NELE DOOMS

15 mei 2018

03u18 0 Stekene Yannick O. uit Sint-Niklaas die vorig jaar inreed op omstanders aan café Den Doorn in Kemzeke, riskeert vijf jaar cel. De twintiger staat terecht voor poging doodslag. Slachtoffer Johny Lapeire uit Sint-Gillis-Waas raakte zwaargewond. Hij is nog altijd werkonbekwaam.

Beklaagde Yannick O. meldde zich ziek en daagde niet op tijdens zijn proces. Hij liet zich vertegenwoordigen door advocaat Katrien Van der Straeten. Dat viel slachtoffer Johny Lapeire zwaar. "Het is bijzonder jammer dat O. hier zelf niet is", zei Lapeires advocaat Kurt De Cock. "Blijkbaar heeft hij het lef niet om zich voor zijn eigen daden te verantwoorden. Voor mijn cliënt zou het helpen bij het verwerkingsproces."





Van het voormalige leven van Lapeire schiet niet veel meer over. "De twintiger had een normaal leven, een job en was lid van een motorclub waar hij veel vrienden heeft. Zij steunen hem nu nog altijd", zei De Cock. "In een seconde is heel zijn leven overhoop gehaald. Intussen zit hij al zes maanden thuis en is hij nog altijd 100 procent werkonbekwaam. Johny liep bij de aanrijding verschillende breuken op, om nog maar te zwijgen van het mentale trauma."





Lapeire werd in de nacht van 26 november 2017 frontaal aangereden door een BMW met Yannick O. aan het stuur.





Gestolen BMW

Hij stond met andere cafégangers buiten aan café Den Doorn in Molenstraat. O. maaide eerst een tafel en stoel weg en kwam vervolgens op de omstanders afgereden. De meesten konden op het nippertje wegspringen, maar voor Lapeire was het te laat. Hij werd opgeschept, vloog in de lucht en belandde tegen een muur. Hij raakte zwaargewond.





"En dat allemaal omdat O. zich even voordien onheus behandeld voelde in het café", schetste openbaar aanklager Pascal Persoons. "Hij had het aan de stok gekregen met een vrouwelijke klant en omdat hij wat agressief werd, zette de cafébaas hem buiten. Dat pikte O. niet. Hij reed eerst een rondje met de BMW die hij van de oma van zijn vriendin ontvreemd had en reed nadien weer naar het café om er op de omstanders in te rijden. Doelbewust en zonder aarzelen. Daarom staat hij terecht voor poging doodslag."





Die kwalificatie vindt de verdediging een brug te ver. "Mijn cliënt had op geen enkel ogenblik de intentie om ook maar iemand te doden", zei Van der Straeten. "Het was zelfs niet zijn bedoeling om iemand omver te rijden. Hij heeft per toeval iemand geraakt tijdens een ontwijkmanoeuvre. O. beseft wel dat zijn gedrag niet kon. Hij kampte met alcohol- en drugsmisbruik en kent psychische problemen. hij wil zich hiervoor residentieel laten behandelen. Daarom vragen wij een straf met uitstel."





De openbaar aanklager vorderde vijf jaar cel voor de poging doodslag en acht maanden cel voor de diefstal van de BMW. Vonnis op 4 juni.