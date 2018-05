Maand lang live muziek in cafés 04 mei 2018

02u53 0

Het gemeentebestuur van Stekene zet deze maand de lokale horeca in de kijker. Tijdens de tweede editie van 'Meimaand Muziekmaand' kan je in de deelnemende horecazaken terecht voor een live optreden van lokale bands. De deelnemende horecazaken op Stekens grondgebied die live muziek programmeren in de maand mei ontvangen hiervoor een subsidie van maximum 300 euro. Met dit initiatief wil het bestuur de lokale horeca ondersteunen en een duwtje in de rug geven. Tegelijkertijd wil men zo een nieuw forum creëren voor lokale bands en muzikanten. Op zaterdag 5 mei mag de band 'De Averij' de aftrap geven in café De Oude Route en dat om 20 uur. Het volledige programma is te vinden op





ww.stekene.be. (PKM)