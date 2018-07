Lost Frequencies naar Crammerock 03 juli 2018

Met minder dan twee maanden te gaan tot Crammerock heeft de festivalorganisatie gisteren een nieuwe naam gelost. Lost Frequencies tourt momenteel de wereld rond, maar komt het eerste weekend van september terug naar België. De aanstekelijk hit 'Are You with Me' stond in meer dan 50 landen op 1 in de hitlijsten. De 24-jarige Brusselse producer zal dus in september op het podium in Stekene staan. De ticketverkoop start op 9 juli om 12 uur via de website. Weekendtickets kosten 58 euro. Voor een dagticket betaal je 37 euro. Kamperen doe je aan 15 euro. Nieuw is dat men dit jaar ook een kleine bijdrage vraagt aan de allerkleinsten: kinderen jonger dan 12 betalen 5 euro. Dat bedrag wordt integraal aan een goed doel geschonken. (PKM)