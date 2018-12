Lid van drugsbende werd vermoord in loods van autogarage Kristof Pieters

17 december 2018

16u03 14 Stekene De 41-jarige Raouf B.A. uit Temse is niet vermoord in het Nederlandse Kloosterzande, maar wel in een loods van de garage Vintage Cars House in de Kleistraat in Stekene. Het zou om een afrekening gaan binnen het drugsmilieu.

Het parket liet vorige week een loods van Vintage Cars House in de Kleistraat verzegelen. De voorbije dagen werd het hele complex uitgekamd en werden er heel wat sporen genomen. Die zouden nu hebben aangetoond dat Raouf B.A. uit Temse in de loods om het leven werd gebracht. Het slachtoffer heeft zelf een zwaar gerechtelijk verleden en werd eerder al vervolgd voor zijn aandeel in een internationale drugssmokkel. Zijn lichaam werd op 6 december teruggevonden op een afgelegen plek in het Nederlandse Kloosterzande. Het lag vlak naast zijn uitgebrande Range Roover. Het onderzoek bracht nu aan het licht dat de man niet in Nederland werd geliquideerd, maar dat enkel zijn lichaam daar gedumpt werd. De eigenlijke moord gebeurde in de garage in Stekene, zo’n twintig kilometer verder.

Het is nog niet bekend hoe de speurders bij Vintage Cars House terechtkwamen, maar mogelijk gebeurde dit op basis van gsm-signalen. Het zou alleszins om een afrekening gaan binnen het drugsmilieu. Volgens speurders gaat het om georganiseerde misdaad en niet om kleine garnalen.

Raouf B.A. was bij het gerecht al langer gekend als iemand die probeerde op te klimmen in het drugsmilieu. Vier jaar geleden werd hij opgepakt na een grootschalig onderzoek van het federaal parket in een drugslijn tussen Zuid-Amerika en Antwerpen. Bij huiszoekingen in Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Lokeren, Zwijndrecht en Dendermonde werden toen een halve ton cocaïne, 620.000 euro cash en vijf vuurwapens gevonden. De bende onderhield ook nauwe banden met de Antwerpse Hells Angels. De zaak werd echter geseponeerd omdat er fouten waren gebeurd toen undercoveragenten geïnfiltreerd waren in de vriendenkring van de verdachten.