Lichte vertraging voor DVD Het Mysterie van Kemzeke 17 mei 2018

Wie een dvd bestelde van het massaspektakel Het Mysterie van Kemzeke mag binnenkort een bericht verwachten. Omdat de makers met de dvd (of usb) wel iets meer willen bieden dan enkel de film zelf zijn er ook nog heel wat extra's aan toegevoegd. Maar door onvoorziene omstandigheden (het crashen van de harde schijf) duurde de productie iets langer dan voorzien. "Er is echter goed nieuws", zegt initiatiefnemer Maarten D'Hamers. "Alle data is ondertussen gerecupereerd en is vertrokken naar de firma die de dvd's en usb-sticks zal afwerken. Deze maand nog zal dus iedereen die een exemplaar bestelde bericht krijgen waar hij klaar ligt." Wie nog geen exemplaar bestelde, kan dat nog altijd doen. De aankoopprijs is 15 euro. Bestellen kan via dvd@900jaarkemzeke.be (PKM)