Lezing over invloed van Waasland op Zeeuws landschap Kristof Pieters

12 februari 2019

18u05 1 Stekene Op zaterdag 16 februari om 20 uur vindt in het oud-stationsgebouw in Stekene de 27ste Herman Heyselezing plaats. De lezing wordt georganiseerd door de heemkundige kring d’Euzie en het Reynaertgenootschap ter ere van en in nagedachtenis aan Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en stichtend voorzitter van d’Euzie.

De lezing handelt over ‘De invloed van het Waasland en Beveren op de landschapsontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen, 15e-18e eeuw’ en wordt gegeven door Dr. Adrie M.J. de Kraker. Deze historicus en geograaf doet sinds 1978 onderzoek naar landschapsontwikkeling en geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Hij publiceerde daarover vele boeken en artikelen. De spreker is verder gespecialiseerd in de geschiedenis van de waterstaat, cultuurlandschappen van Nederland en klimaatgeschiedenis. De Kraker was van 2003 tot 2015 werkzaam aan de VU (Vrije Universiteit Amsterdam). De lezing is gratis. Nadien wordt de aanwezigen een receptie aangeboden.