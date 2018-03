Leerlingen baas in Kerkstraat EENRICHTINGSVERKEER NA HERAANLEG DRUKKE CENTRUMSTRAAT KRISTOF PIETERS

27 maart 2018

03u32 0 Stekene Honderden kinderen hebben gisteren de Kerkstraat in Stekene spelenderwijs heropend. Voortaan is er eenrichtingsverkeer van kracht. De basisscholen Toermalijn en Molenberg willen de straat afsluiten bij het begin en einde van de schooltijd.

Na exact één jaar zijn de werken in de Kerkstraat eindelijk achter de rug. De drukke centrumstraat kreeg een grondige facelift. De kasseien zijn definitief uit het straatbeeld verdwenen en de gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om ook de verkeersafwikkeling te veranderen. Sinds gisteren is er eenrichtingsverkeer van kracht en kan men vanuit de Kerkstraat het centrum alleen nog maar uitrijden. Schepen van mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe): "Zwakke weggebruikers maken de helft uit van alle verkeer in deze straat. Dat aandeel ligt nergens in onze gemeente zo hoog".





Tellingen staven dit. In de zomer vormt het fietsverkeer (46%) het grootste aandeel, gevolgd door het autoverkeer (39%) en de voetgangers (12%). Tijdens de winter stijgt het autoverkeer tot 58% en daalt het fietsverkeer tot 26%. Reden genoeg om eenrichtingsverkeer in te voeren. "Dat is gedragen door de bewoners", stelt Van Duyse.





De scholieren mochten gisteren de heraangelegde straat in primeur uittesten per fiets, skateboard of step. De directie van basisschool Molenberg is tevreden met het resultaat. "Het profiel van de weg is nu veel smaller waardoor het makkelijker wordt om de straat over te steken", zegt directrice An Waterschoot. "We blijven echter wel vragende partij om er een echte schoolstraat van te maken die bij het begin en einde van de schooltijd wordt afgesloten. Want zelfs met eenrichtingsverkeer zullen er altijd auto's laveren tussen de vele fietsende kinderen."





Schepen Van Duyse wijst het voorstel van de scholen niet af. "Maar we willen het nieuwe verkeersregime wel eerst wat tijd geven. Na dit schooljaar volgt een evaluatie. Indien nodig, zullen er bijkomende maatregelen worden genomen", belooft hij.





Aankondiging

Na schooltijd werd de Kerkstraat voor alle verkeer opengesteld en het eenrichtingsregime ingevoerd. "Omdat het wennen is, hebben we aan de kruispunten LED-schermen geplaatst die de nieuwe situatie aankondigen", zegt Van Duyse nog. In de tweede week van de paasvakantie worden de okerkleurige fietssuggestiestroken en inox klinknagels aangebracht. Het verkeer kan dan, mits beperkte hinder, nog passeren.