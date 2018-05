Leerkrachten Toermalijn voelen zich in de kou gezet 17 mei 2018

Geen staking gisteren in de basisschool Toermalijn in Stekene, maar wel een ludieke actie van de leerkrachten. Die kwamen goed ingeduffeld naar school met warme kledij, mutsen, sjaals en handschoenen. "Om te laten zien dat de regering ons 'in de kou laat staan'.





Met spandoeken, toeters en fluitjes willen we laten zien dat voor ons de maat vol is. We staken niet, omdat we maar al te goed beseffen dat we de ouders zo niet warm maken voor onze eisen", zegt leerkracht Hartwich Van Reusel. "Daarom bedachten we een alternatieve actie waarbij de kinderen op het gewone uur naar school konden komen. Er was opvang tot 9 uur en daarna begonnen de lessen zoals gewoonlijk. Wij doen onze job nog steeds heel graag en beseffen heel goed wat de voordelen zijn. Een goed pensioen is daar één van", zegt Hartwich Van Reusel. (PKM)