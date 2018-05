Laatavondshopping in centrum 04 mei 2018

Op vrijdag 4 mei organiseren verschillende handelaars in het centrum van Stekene een laatavondshopping. De winkels zijn tot 21 uur open en trakteren met kortingen, acties, proevertjes en andere verwennerijen. Tijdens deze tweede editie van de lente-laatavondshopping kunnen bezoekers zich laten verwennen met kapseladvies, styling- en make-uptips, interieuradvies en ideetjes opdoen als de nieuwste trends worden voorgesteld in de modewandeling. Er komen ook verschillende drank- en eetstandjes. De winkels zijn speciaal voor iedereen geopend van 18 tot 21 uur. Een plannetje van de deelnemende zaken is te vinden op www.stekene.be. (PKM)