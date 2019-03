L’Apétit blaast feestzaal Nova nieuw leven in Kristof Pieters

13 maart 2019

12u47 3 Stekene Mark en Stefan De Zwart hebben de uitbating overgenomen van feestzaal Nova in de Dorpsstraat. Eerder sloten ze de deuren van hun restaurant en café l’Apétit om zich voluit te storten op hun gelijknamige traiteurdienst. De overname van zaal Nova was dan ook een opportuniteit die de broers niet konden laten liggen.

Nova, vroeger een cinema, werd twintig jaar geleden omgebouwd tot feestzaal. De zaak is een begrip in Stekene maar de laatste jaren werd ze slechts occasioneel meer gebruikt. Toen de broers De Zwart een tijdje geleden de catering verzorgden van een nieuwjaarsreceptie kregen ze van de eigenaar het aanbod om de uitbating over te nemen. “We zijn eigenlijk snel tot een akkoord gekomen”, vertelt Mark De Zwart. “We waren namelijk zelf al een tijdje op zoek naar een vaste stek voor onze traiteurzaak l’Apétit.”

Mark en Stefan zijn in Stekene twee bekende gezichten. In de Kerkstraat hebben ze jarenlang een restaurant en een café uitgebaat, beide onder de naam l’Apétit. De twee zaken werden kort na elkaar echter gesloten. “Het restaurant is nu een eetwinkel waar men bereide gerechten kan afhalen en ons café gebruiken we nu als kleine feestzaal. We hebben er een capaciteit voor een vijftigtal zittende personen. Dat is prima voor een verjaardagsfeest maar voor bijvoorbeeld babyborrels is het vaak een maatje te klein. We waren daarom al een tijdje op zoek naar een grotere zaal.”

Het café- en restaurantleven hebben de broers intussen definitief vaarwel gezegd. “Het brengt teveel problemen met zich mee”, leggen ze uit. “Vooral de personeelskost is enorm groot. Enkel voor de bediening op feesten moeten we personeel inschakelen. Een restaurant en café moet de hele week geopend zijn. Nu doen we eigenlijk bijna alle werk met twee. Bovendien is er veel vraag naar privéfeestjes. In plaats van op café te gaan, kunnen groepen vrienden de zaak nu afhuren voor een feestje.”

Feestzaal Nova heeft een capaciteit voor 150 personen en daar kunnen de broers de grotere feesten voortaan verzorgen. “We hebben alles net een likje verf gegeven en een keuken geïnstalleerd.”

Mark De Zwart gaat ook zijn activiteiten afbouwen als organisator. Het grote dans- en fuifevent Xclusive krijgt nog een vervolg maar De Zwart zet wel een punt achter het foodtruckfestival Ferio del Gusto op parking Tack. Het bloed kruipt echter waar het niet kan gaan want naast verhuur voor feesten wil l’Apétit ook eigen evenementen organiseren in Nova. “Maar we gaan hier zeker geen fuiven op touw zetten”, lacht Mark. “Wel willen we geregeld een brunch aanbieden.” De eerste activiteit is een paasbrunch op 21 april waarbij men van 11 tot 14 uur à volonté kan tafelen. Inschrijven kan via info@lapetit.be of 03/789.21.41