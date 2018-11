Kruispunt Zeshoek volgende week terug open Kristof Pieters

16 november 2018

18u52 1 Stekene Vrijdag werden de onder- en toplaag aangelegd op het kruispunt Zeshoek-Bosdorp-Brugstraat in Stekene.

Er wordt voorlopig nog geen verkeer toegelaten omdat het nieuwe asfalt nog moet afkoelen en rusten. Ook ontbreken er nog voetpaden en markering. Het kruispunt wordt in de loop van volgende week opengesteld. “Er is deze week al heel hard gewerkt aan het kruispunt”, zegt schepen Kris Van Duyse (GeBe). “De rioleringsbuizen zijn op het kruispunt aangesloten, alles is opnieuw gedicht en de asfalt is aangebracht. Begin volgende week kan het kruispunt opnieuw open en dat is toch een aantal dagen vroeger dan voorzien.”