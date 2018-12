Koppel moet brandende woning ontvluchten Kristof Pieters

09 december 2018

13u02 4 Stekene In de nacht van zaterdag op zondag heeft een uitslaande brand zware schade aangericht aan een woning in de Zeshoekstraat in Stekene. De bewoners konden maar nipt aan de vlammenzee ontkomen.

Het was om iets na middernacht toen de bewoners de brand, die op zolder woedde, zelf opmerkten. In eerste instantie probeerden ze nog om de vlammen zelf te blussen, maar die poging moesten ze al snel staken omdat de vuurzee te hevig was. De opgeroepen brandweerposten van Stekene en Sint-Gillis-Waas kregen de uitslaande dakbrand wel snel onder controle, maar het kwaad was op dat moment al geschied. De zolder en het dak liepen zware brandschade op, de benedenverdieping leed heel wat waterschade waardoor de woning onbewoonbaar verklaard werd. Het koppel werd tijdens de interventie door de buren opgevangen en kon voor de rest van de nacht bij hun dochter terecht. Ze bleven ongedeerd, maar verkeerden wel in shock. Wellicht ligt een onopgemerkte schouwbrand die zich vervolgens naar het dak verspreidde aan de oorzaak van de brand.