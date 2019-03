Kledij, juwelen en geld weg bij inbraak in Hulsterstraat Kristof Pieters

06 maart 2019

11u44 0

In de Hulsterstraat in Stekene werd er dinsdagmiddag een inbraak vastgesteld in een woning. Inbrekers forceerden een raam aan de achterzijde van het huis. Ze gingen aan de haal met kledij, een gouden ring en cash geld.