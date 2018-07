Kilometerslang mazoutspoor 23 juli 2018

Brandweermannen van de post in Stekene, onderdeel van de hulpverleningszone Waasland, hebben afgelopen weekend de handen vol gehad met een mazoutspoor. Dat begon in de Sint-Jansteenstraat, nabij het kruispunt met de Trompstraat, en liep door de Breedstraat tot in de Hellestraat. Daar was de vervuiler, een vrachtwagen, een privéterrein opgereden. Enkele tankwagens met sproeibalken volgden het spoor enkele keren om het met water en detergent te lijf te gaan. De kosten van de interventie zullen op de vervuiler verhaald worden. (PKM)