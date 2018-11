Keuken- en badkamertoestellen gestolen op werf Kristof Pieters

20 november 2018

Op een werf van een appartement in opbouw aan de Brugse Heirweg werd maandag een diefstal vastgesteld. Dieven braken een raam open en gingen aan de haal met enkele keuken- en badkamertoestellen. Ook in de Polenlaan was er dinsdag een inbraakpoging via een raam, maar daar raakten de dieven niet binnen.