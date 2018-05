Kemzekestraat terug open voor verkeer 23 mei 2018

De Kemzekestraat is afgewerkt. Tijdens het verlengde Pinksterweekend werd de straat al tijdelijk opengesteld voor alle verkeer in afwachting van de rode slemlaag voor het fietspad. Intussen zijn ook de werken in de Dauwstraat gestart. Hier komt een nieuw fietspad langs de onpare zijde. De pare kant wordt later uitgevoerd. Binnenkort starten ook de werken van het nieuwe fietspad in de Nieuwstraat vanaf de spoorzate tot aan de Kleine Dauwstraat. Tot slot is voor de Vlasrootstraat een akkoord bereikt met buurgemeente Sint-Gillis-Waas voor de aanleg van het nieuwe fietspad. (PKM)