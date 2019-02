Kassa leeggeroofd van winkel in Polken Kristof Pieters

12 februari 2019

17u22 0

Maandagnacht hebben dieven ingebroken in een loods met winkel in de Polken in Stekene. De dieven braken de kassa open en gingen aan de haal met de inhoud. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.