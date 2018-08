Kampeerwagen kantelt na klapband op E34 20 augustus 2018

02u38 0

Op de E34 in Stekene gebeurde gisterenmiddag rond 13.15 uur een spectaculair ongeval met een zware kampeerwagen. Het bijna 10-ton zware gevaarte van zo'n 40 jaar oud kreeg een klapband. De bestuurder verloor de controle over zijn voertuig en belandde tegen de middenberm. Het voertuig sloeg over de kop, om vervolgens terug op zijn wielen tot stilstand te komen. De bestuurder liep bij de crash verwondingen op en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De twee rijstroken van de E34 raakten versperd, want de vrachtwagen stond dwars over de rijbaan. (PKM)