Juwelen weg bij twee inbraken Kristof Pieters

07 maart 2019

16u13 0

In de Klinkaardstraat in Stekene werd er woensdagavond een inbraak vastgesteld in een woning. De dieven forceerden een raam aan de achterzijde en gingen aan de haal met juwelen. Er werd eerder ook ingebroken in een woning in de Logiestraat in Stekene. Daar werden eveneens juwelen gestolen.