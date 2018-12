Juwelen en televisie gestolen bij inbraak Kristof Pieters

03 december 2018

16u27 0

Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de Regentiestraat in Kemzeke. Ze forceerden een raam op de eerste verdieping achteraan de woning. De kamers werden doorzocht. Ze gingen aan de haal met juwelen en een TV. De inbraak gebeurde vrijdagavond tussen 19.30 en 1 uur. In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben dieven ingebroken in een woning in de Sparrenhofdreef in Stekene. Ze forceerden een raam aan de zijgevel van de woning. De woning werd doorzocht. Er is nog niet geweten wat er werd gestolen. Er werd ook nog een poging inbraak vasgtesteld in de Sparrenhofdreef. Daar zijn de dieven niet binnengeraakt. Tot slot werd in de Prinsenstraat in Stekene paardenmateriaal gestolen uit een stacaravan. De diefstal werd zondag vastgesteld.