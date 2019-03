Jeugd van ’t Kelderken op zoek naar Tovenaar van Oz Kristof Pieters

07 maart 2019

17u16 0 Stekene Het wordt een traditie bij toneelgezelschap ’t Kelderken in Kemzeke dat om de twee jaar de eigen jeugd de kans krijgt om te schitteren onder de spots. Dit keer brengen ze ‘De Tovenaar van Oz’ op de planken.

Het begon in 2015 met een eigen bewerking van ‘Kulderzipken’ en in 2017 ging het er macaber maar ook heel plezant aan toe met ‘The Addams family’. Het jeugdcomité o.l.v. voorzitster Sofie Baert en jeugdcoördinator Jonas De Cauwer had voor dit voorjaar een volledig zelfgeschreven en uitgewerkt sprookje in gedachten. Dat heeft echter nog wat meer ‘rijpingstijd’ nodig en daarom is nu gekozen voor de bekende klassieker ‘De Tovenaar van Oz’ in de versie van auteur Eric Goyvaerts.

Dit wordt dus het derde jeugdtoneel van ’t Kelderken. Voor de eerste keer treedt de jonge bende wel op onder een eigen naam: Jeugdtheater MIN 1. “In ons jeugdcomité leek het wel plezant om op een eigen manier naar buiten te komen”, vertelt Sofie Baert. “We wilden natuurlijk wel nog een link met ‘t Kelderken. Zo zijn we op de toch wel originele naam gevallen van Jeugdtheater MIN 1.”

Voor ‘De Tovenaar van Oz’ trekt regisseur Benny Braem met 24 enthousiaste jongeren, kinderen en tieners, op zoektocht naar de tovenaar. Dit is het verhaal van Dorothy die het gezelschap krijgt van de vogelverschrikker die verstand wil, de blikken man die een hart wil en van de leeuw die op zoek is naar moed. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiecentrum van Kemzeke op 9, 15 en 16 maart om 19.30 uur en op zondag 10 maart om 15 uur. Kaarten kosten 9 euro en 7 euro voor wie minder dan 12 jaar is. Meer info: http://www.tkelderken.be