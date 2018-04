Jaguar in flank geramd op kruispunt 03 april 2018

Op het kruispunt van Drieschouwen met Voorhout in Kemzeke kwam het vrijdagavond tot een aanrijding tussen twee personenwagens.





Een auto met Nederlandse nummerplaat die op Voorhout richting Kemzeke reed, botste in de flank van een Jaguar. Eén van de wagens had het rode verkeerslicht genegeerd. Door de aanrijding raakten beide wagens beschadigd. De Nederlandse bestuurder en een passagier in de Jaguar werden met verwondingen naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Beide wagens liepen flink wat schade op en moesten getakeld worden. Door het ongeval was Drieschouwen richting Stekene een tijdje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)