Inzamelactie schoolmateriaal groot succes redactie

29 augustus 2018

00u21 0 Stekene De inzamelactie van CD&V Stekene om schoolmateriaal in te zamelen voor kansarme kinderen is een groot succes gebleken.

Tijdens de twee uur waarin mensen hun spullen op overschot mochten komen droppen haalde de partij een mooie collectie materiaal op: dertig boekentassen, zo'n 100 mappen, drie fietshelmen, 60 pennenzakken, twee bananendozen met schriftjes en cursusblokken, zo'n dertig setjes kleurtjes en stiften en verder nog wat meetlatten, geodriehoeken en klasseerbakjes. "We zijn bijzonder tevreden met dit resultaat", reageert lijsttrekker Maaike Van Puyenbroeck. "Schoolmateriaal is duur en voor een aantal mensen een te grote hap uit de gezinsportefeuille bij het begin van het schooljaar", klonk het eerder.



Alle materiaal werd geschonken aan vzw De Olijf in Stekene. Die verdeelt alles verder onder kansarmen.