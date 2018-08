Intergalactic Lovers op Crammerock 08 augustus 2018

De Crammerock-organisatie heeft een nieuwe naam gelost. Dat is Intergalactic Lovers. Zij spelen op zaterdag 1 september op het Stekense festival. De Belgische band rond zangeres Lara Chedraoui bracht vorig jaar het derde album 'Exhale' uit en is sindsdien in binnen- en buitenland een gevestigde naam geworden. Intussen zijn daarmee 41 van de 51 festivalnamen voor Crammerock ingevuld. De ticketverkoop loopt ook als een trein. 91 procent van de tickets zijn al de deur uit. Info en tickets: www.crammerock.be. (JVS)