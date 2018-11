Ingebroken bij supermarkt Smatch Kristof Pieters

05 november 2018

Dieven hebben ingebroken in de supermarkt Smatch in de Bormte in Stekene. Het is nog niet geweten wat er juist werd gestolen. De inbraak gebeurde tussen woensdagavond en vrijdagochtend. Vermoedelijk maakten de dieven gebruik van de sluiting van de zaak op een feestdag.