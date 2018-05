Inbraken in kmo-zone 09 mei 2018

02u28 0

Er werd ingebroken bij enkele bedrijven in de kmo-zone in Stekene.





Bij een bedrijf in de Zavelstraat gingen dieven aan de haal met kledij. Er was ook een inbraakpoging in een bedrijf in de Nieuwstraat. De omheining werd doorgeknipt maar de dieven raakten niet binnen in het gebouw.





Tot slot werd ingebroken bij een bedrijf in de Nieuwstraat. Hier gingen dieven aan de haal met de kassa met inhoud. (PKM)