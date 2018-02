Inbraken in Cedronbeekstraat 13 februari 2018

Er werd een inbraak vastgesteld in een woning in de Cedronbeekstraat in Stekene. Er werd op het eerste zicht niets gestolen. In dezelfde straat werd er nog een inbraak in een tuinhuis vastgesteld. Ook daar werd niets gestolen. De dieven probeerden tot slot ook in te breken in de woning, maar daar zijn ze niet binnengeraakt. (PKM)