Inbraakpoging in bestelwagen in Steenovenstraat Kristof Pieters

25 maart 2019

16u01 0

In de Steenovenstraat in Stekene hebben dieven zaterdag geprobeerd in te breken in een bestelwagen. Er werd niets gestolen. De voorbije dagen en weken zijn er al heel wat inbraken in bestelwagens vastgesteld. De dieven zijn daarbij uit op duur werkmateriaal.