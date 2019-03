Inbraakpoging in appartementsblok in Teerlingstraat Kristof Pieters

12 maart 2019

In de Teerlingstraat in Stekene werd maandag een poging tot inbraak vastgesteld in een appartementsblok. Dieven hebben geprobeerd de gemeenschappelijke toegangsdeur te forceren. Ze zijn echter niet binnengeraakt.