Hulpdiensten tevreden over rimpelloze Crammerock Kristof Pieters

03 september 2018

15u30 0

De 28ste editie van Crammerock verliep zeer gemoedelijk en rustig. Zowel gemeente als hulpdiensten spreken van een vlekkeloze organisatie. “Nooit was er sprake van agressie of een agressieve sfeer, hoewel dit met 35.000 bezoekers de grootste editie ooit was van het Stekense muziekfestival. Wanneer er zich toch strafbare feiten voordeden, heeft politiezone Waasland-Noord goed en correct opgetreden”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). Naast de gemoedelijke sfeer, wierpen ook de systematische drugscontroles en het zichtbaar controleren op de toegangsweg, hun vruchten af. Er werden geen ernstige gerechtelijke feiten vastgesteld op of naar aanleiding van het festival. De politie lette samen met de organisatie dit jaar specifiek op gauwdieven. Voorlopig werden hen nog geen diefstallen gemeld. Ook op het vlak van mobiliteit en geluidshinder, bleef de hinder beperkt. “Op het vlak van geluidsoverlast, werden de normen over het algemeen goed werden nageleefd. De politie ontving geen enkele klacht voor geluidsoverlast door het festival”, vervolgt De Rechter. “De Stekenaar gedraagt zich duidelijk zeer tolerant ten opzichte van Crammerock.” Ook het Rode Kruis moest geen noemenswaardige interventies doen. Voornamelijk dronken festivalgangers hadden verzorging nodig. Volgend jaar vindt Crammerock plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 september.