Huisarts op lijst Groen 30 augustus 2018

De Stekense afdeling van Groen heeft haar volledige lijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De meest verrassende naam is die van huisarts Steven Van Meirvenne op de zevende plaats. Hij is erg bezorgd over ecologie, zorg, financiën en de lokale democratie. De eerste zes plaatsen gaan in volgorde naar lijsttrekker Carl Ivens, Nikki Maes, Veerle Meuleman, Luc De Cleir, Katrien De Vijlder en Ann Van Hoye. Plaats 8 tot 25 zijn voor Karina Veree, Mirella De Saegher, Stefaan De Bruyne, Nele De Bock, Jan Ongena, Ilse Beaumont, Stan Du Four, Johan Ongena, Sara Weyn, Eric Vandaele, Anita Mariën, Francine Van Trier, Bart Janssens, Michel Cornelissen, Iris Parlevliet, Thomas Roelant, Mireille Meuleman en tot slot lijstduwer Jan Van Remoortel. "Er zijn veel nieuwkomers bij, want we willen jong talent een kans geven", zegt Ivens tevreden. Groen Stekene maakt van mobiliteit, ruimtelijke ordening en het Zomerhuis zijn speerpunten, maar er is ook een plan voor de deelgemeenten uitgewerkt. (PKM)