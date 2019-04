Houten tuinhok in lichterlaaie in Vijfstekestraat Kristof Pieters

02 april 2019

16u20 0 Stekene In de Vijfstekestraat in Klein-Sinaai ging dinsdagmiddag een houten tuinhok in vlammen op.

Het was een overbuur die rond 13.50 uur een rookontwikkeling opmerkte aan de woning van de overkant van de straat. Hij verwittigde hierop de brandweer en ging aanbellen om de bewoners in te lichten. Een houten uitbouw aan zijkant en achterkant van de garage stond toen al in lichterlaaie. Eén andere buur ging de vlammen te lijf met de tuinslang en kon zo vermoedelijk veel erger voorkomen. Even werd gevreesd dat het vuur zich had uitgebreid naar het dak van de woning, maar het bleek uiteindelijk enkel rook te gaan die langs de spouw en luchtkanalen zijn weg zocht.