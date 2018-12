Horloge en gsm gestolen bij inbraak Kristof Pieters

27 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Zeshoekstraat in Stekene. Er werd een horloge en een gsm gestolen. Ook in de Bormte hebben dieven geprobeerd in te breken in twee woningen. Daar zijn ze echter niet binnengeraakt.