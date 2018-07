Hooverphonic op mainstage Crammerock 05 juli 2018

02u41 0

De voorbije dagen kondigde de organisatie van Crammerock al de komst aan van Lost Frequencies (LIVE) en Anouk. Gisteren werd daar Hooverphonic aan toegevoegd. Doorheen de jaren hebben Alex Callier en gitarist Raymond Geerts zich steeds laten bijstaan door getalenteerde zangeressen om hun filmische triphop dat extra tikkeltje magie te geven. Op Crammerock komen ze graag hun nieuwste aanwinst voorstellen want de 17-jarige Luka Cruysberghs - winnares van The Voice van Vlaanderen - krijgt sinds kort de eer om fantastische nummers als 'Mad About You', 'The World is Mine' en 'The Night Before' een stem te geven. (PKM)