Heraanleg van Wildernis 02 juni 2018

Er staan grote wegen- en rioleringswerken op stapel in de Zeshoek, Wildernis, Hamerstraat, Bergstraatje en in een deel van de Heikant in Stekene. De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden intussen goedgekeurd. Het gaat om een project in samenwerking met Aquafin. Vooraf zal er wel eerst een archeologisch onderzoek moeten gebeuren. Daarna worden de straten volledig opgebroken en komt er een semi-gescheiden rioleringsstelsel. Het vuilwater wordt via een drukriolering afgevoerd. Daarom zal er ook een pompstation worden voorzien. De straten zelf worden heraangelegd in beton. Er komen ook wadi's voor het regenwater en in de bermen zijn grasbetontegels voorzien die het water ook vlotter laten infiltreren in de bodem. Verder zijn er fietssugestiestroken voorzien in rode kunsthars. Aan het project hangt een prijskaartje van 5.871.760 euro waarvan de gemeente 2.265.039 euro zal betalen. (PKM)