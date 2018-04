Helft dorp zonder water na breuk in waterleiding 14 april 2018

Een zware breuk in een hoofdwaterleiding heeft donderdagavond en -nacht een groot deel van Stekene droog gezet. Het lek ontstond rond 19 uur 's avonds in de Dorpsstraat. De oorzaak is onduidelijk. Mogelijk was er tijdelijk een iets hogere druk en heeft een verbinding het hierdoor begeven. Het gevolg was dat duizenden mensen zonder drinkwater zaten. "Het was een ernstig lek", bevestigt schepen van Openbare Werken Kris Van Duyse (GeBe). "De ploegen van de Watergroep hebben de hele nacht doorgewerkt om alles te herstellen. Rond 6 uur 's morgens was het lek gedicht en had iedereen terug water." Gisteren waren er ook nog problemen met het waterleidingnet: in de Vlasbloemstraat moest eveneens een lek worden gedicht. (PKM)