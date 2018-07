Handtassen gestolen uit auto 17 juli 2018

Dieven hebben ingebroken in twee geparkeerde wagens in De Stroperstraat in Stekene. Ze sloegen telkens een autoruit in. Uit de eerste wagen werd een gps gestolen en uit de tweede wagen werden twee handtassen gestolen. De diefstallen gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag. (PKM)