Grootvader en kleinzoon gewond na aanrijding met tractor 24 augustus 2018

02u43 0 Stekene Op de Burchtakker, de zuidelijke parallelweg van de E34 in Kemzeke, gebeurde gisterenmiddag omstreeks 13.30 uur een zwaar ongeval.

Een tractor met aanhangwagen en een personenwagen kwamen er frontaal met elkaar in aanrijding. In de wagen geraakte de 57-jarige bestuurder en zijn 12-jarige kleinzoon gewond. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas gebracht. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd, maar was wel erg aangeslagen door het ongeval. Zowel de tractor als de personenwagen liepen zware schade op. De plaats van het ongeval staat al langer gekend als erg gevaarlijk. In de flauwe bocht gebeurden er in het verleden al heel wat zware ongevallen. Door de botsing was de weg een hele tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)