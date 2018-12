Groen vraagt commissie rond Zomerhuis Kristof Pieters

12 december 2018

17u54 0 Stekene Oppositiepartij Groen stelt voor om in de nieuwe legislatuur zo snel mogelijk een gemeenteraadscommissie over het Zomerhuis samen te roepen om de plannen voor de site met alle nieuwe raadsleden bij te sturen.

De plannen voor de herbestemming van het recreatiedomein het Zomerhuis blijven voor beroering zorgen in Stekene. Zo’n 500 burgers tekenden een petitie en vragen dat de plannen worden aangepast. Ze vinden de horecazaak té grootschalig voor de site. Ook Groen Stekene kan zich niet verzoenen met de huidige plannen. “Ten eerste is er geen draagvlak en ten tweede is het plan dat nu voorligt onbetaalbaar”, zegt fractieleider Carl Ivens. “Er is al 6 jaar een begrotingstekort en de schuld is inmiddels gestegen naar 24 miljoen euro. Een uitgave van 5 miljoen voor een extra horecagelegenheid is niet wat Stekene nodig heeft. Bovendien loopt er nog steeds een door de buurt ingestelde beroepsprocedure. In de voorbije verkiezingscampagne beweerden zowat alle partijen burgerinspraak een warm hart toe te dragen. We willen dat die woorden nu worden omgezet in daden.”