Groen trekt met eigen lijst naar kiezer 20 januari 2018

02u30 0 Stekene De Stekense afdeling van Groen gaat niet meer in kartel, maar met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Lijsttrekker wordt huidig gemeenteraadslid Carl Ivens. Het kartel GPS Stekene, wat staat voor Groen Progressief Sociaal Stekene, kwam in 2000 voor het eerst op, maar wil nu opnieuw onder de vlag van Groen naar de stembus. "We hebben met onze drie mandatarissen vanaf het begin keihard gewerkt in de gemeenteraad en OCMW-raad en we merken dat onze invloed toeneemt", zegt Ivens. "Onze ambitie is dan ook om de tendensen voor Groen in de peilingen, ook in Stekene helemaal waar te maken."





Ambitieuze lijst

Carl Ivens trekt als huidig gemeenteraadslid de ambitieuze lijst, gevolgd door voorzitster Nikki Maes op de tweede plaats. Lijstduwer is gemeenteraadslid Jan Van Remoortel, voorafgegaan door Mireille Meuleman die voor Groen in de OCMW-raad zetelt. Groen lanceert met Veerle Meuleman ook meteen een nieuw gezicht. Ze is wel al enkele jaren actief binnen de groep en houdt zich bezig met de communicatie. Groen Stekene trekt vooral met het thema 'Leefbaarheid' naar de gemeenteraadsverkiezingen. "We merken dat onze dorpskernen niet aangepast zijn aan de mobiliteitsnoden van dit moment. De kernen moeten autoluw worden en fietsers moeten een meer prominente en veilige plaats krijgen." Verder wil de partij sleutelen aan de plannen voor het Zomerhuis en hier een kleinschaliger project van maken. Er moeten ook meer middelen naar verenigingen gaan. (PKM)