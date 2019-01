Groen Stekene kiest nieuw bestuur en voorzitter Kristof Pieters

22 januari 2019

11u56 0 Stekene Luc De Cleir heeft Nikki Maes opgevolgd als voorzitter bij Groen Stekene. Ook de bestuursploeg werd vernieuwd.

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen haalde de partij 18,2% en werden er vier zetels in de wacht gesleept. “Hiermee is de taak van Nikki Maes en de bestuursploeg met glans beëindigd”, klinkt het bij de partij.

Luc De Cleir treedt aan als nieuwe voorzitter en heeft grote ambities met de vier verkozenen, de deels nieuwe bestuursploeg en nieuwe vrijwilligers. “Betrokkenheid van de burger staat daarbij centraal”, laat hij weten. De Cleir is gehuwd, heeft twee kinderen en woont in Klein-Sinaai. Hij is ook actief in het verenigingsleven als organisator, acteur, curator en dichter.