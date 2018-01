Groen sluit zich aan bij kritiek Zomerhuis 24 januari 2018

Oppositiepartij Groen sluit zich aan bij de buurtbewoners die kritiek uiten op de bouwplannen van de gemeente voor de Zomerhuissite. Die plant er een horecazaak en een waterspeeltuin. De buurt gaat tegen de vergunning in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat ze overlast vreest op vlak van verkeer en parkeren. "Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten", vindt Groen. "Het is ondenkbaar dat men een project van vijf miljoen euro opstart zonder de buurt vooraf nog maar te informeren. Het is niet na de realisatie dat er moet overlegd worden, wél ervoor." Groen Stekene sluit zich aan bij de bezwaren. "Ook wij stellen vragen bij de grootschaligheid en de hoge kostprijs van het project. We zien er liever een bescheiden pop-up zomerbar, een fietsverhuur- en herstelpunt voor dagrecreatie, een natuurlijke speeltuin en openbare toiletten." (PKM)