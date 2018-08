Groen lost nieuwe reeks namen 21 augustus 2018

Groen Stekene heeft een nieuwe reeks namen gelost waarmee de partij in oktober naar de stembus trekt. Naast Carl Ivens als lijsttrekker, Nikki Maes en Veerle Meuleman op plaats twee en drie, waren ook de lijstduwers Mireille Meuleman en Jan Van Remoortel al bekend. Ann Van Hoye wordt aan het lijst toegevoegd. Ze is vooral bekend van het Veggie Café, Repair Café en Samentuin en is mede-oprichter van het coöperatie boslandbouwbedrijf Pomona. Leerkracht Katrien De Vijlder uit Kemzeke is bekend van haar engagement voor Chiro en judoclub. Luc De Cleir heeft een communicatiebureau en is actief in het Wase verenigingsleven als acteur, curator en dichter. Iris Parlevliet is bekend van haar job bij het ziekenfonds CM. Nele De Bock is de initiatiefneemster van de bloemenplukweide uit Kemzeke. Stan Du Four baat in de Molenbergstraat een ecologische B&B uit. (PKM)