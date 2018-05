Groen licht voor bouwproject Kloosterhof 17 mei 2018

02u28 0

Er is eindelijk een vergunning afgeleverd voor het bouwproject Kloosterhof in Stekene. Sinds in 2011 de laatste Zusters van Maria van Nederbrakel Stekene verlieten, staat het klooster in de Kerkstraat leeg. In 2013 besliste de kloosterorde om het gebouw te verkopen aan een projectontwikkelaar. De gemeente wou echter graag het authentiek Stekense uitzicht met het klooster behouden en kwam tot een akkoord met de projectontwikkelaar. In ruil voor een stuk grond achter het klooster, zou de ontwikkelaar het bestaande kloostergebouw volledig renoveren als nieuwe kunst- en tekenacademie voor de jeugdafdeling. Die is momenteel gevestigd in oud en versleten gebouw naast de bibliotheek en heeft nood aan een nieuw onderkomen. Milieubeweging ABBLO en GPS waren het echter niet eens met de plannen omdat er teveel groen zou verdwijnen en dienden klacht in. "Daardoor kwam alles op de lange baan, en bleef de kunstacademie op zijn honger zitten", zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). Ondanks de nog steeds lopende procedures, werd een nieuwe aanvraag ingediend, die nu, 5 jaar later, eindelijk opnieuw kon worden goedgekeurd. "We zijn echt blij dat de werken nu van start kunnen gaan en dat de kunstacademie eindelijk een nieuw onderkomen zal krijgen", reageert schepen van Onderwijs Pieter De Witte (GeBe). Volgens burgemeester De Rechter is de vergunning definitief. In totaal komen er drie blokken met telkens 16 appartementen naast het gerenoveerde klooster. (PKM)