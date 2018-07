Groen lanceert fietsplan 04 juli 2018

Groen Stekene heeft op de wekelijkse markt haar fietsplan voorgesteld aan de bevolking. "Binnen de partij werd uren gebrainstormd over manieren om de wandel- en fietsveiligheid in Stekene flink te verbeteren, zonder al te hoog kostenplaatje", zegt lijsttrekker Carl Ivens. "Het resultaat is een kaart waarop een twintigtal plaatsen zijn aangeduid waar met relatief eenvoudige ingrepen het comfort en de veiligheid van de fietsers in Stekene enorm kan verbeteren. Er staan onder meer oversteekplaatsen op die we met minimale ingrepen kunnen herinrichten, maar ook oude kerkwegels en vergeten paden die mits wat onderhoud kunnen worden heropend en een veel veiliger alternatief zijn voor fietsers die nu langs drukke banen zonder fietspaden moeten rijden. Iedere Stekenaar krijgt dit plan de volgende weken in de brievenbus." Dit initiatief maakt deel uit van een alternatief mobiliteitsplan voor Stekene. Zo pleit Groen voor verkeersvrije straten in de buurt van scholen tijdens de spits, en een fietsveilige scholierenroute tot in Sint-Niklaas. (PKM)