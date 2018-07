Groen betreurt ontslag secretaris 18 juli 2018

Groen Stekene is verbaasd dat er een onderling akkoord is bereikt om de overeenkomst met de OCMW-secretaris te beëindigen. Die zat al een tijdje niet meer op dezelfde golflengte met het bestuur maar er was ook een conflict met de directie van het woonzorgcentrum. Het contract met de directrice werd eveneens in onderling overleg beëindigd. "Het was echter precies de secretaris die de kat de bel aanbond en de voorbije jaren de wantoestanden in de OCMW-organisatie probeerde aan te pakken", zegt gemeenteraadslid Carl Ivens. "Het ongenoegen en ziekteverzuim bij personeelsleden was problematisch geworden en net diegene die dit wou aanpakken, is nu aan de kant gezet." Groen Stekene betreurt het ontslag, maar hoopt dat de rust in het OCMW nu kan terugkeren. (PKM)