Grietje Cortebeeck en Heidi Van Gaever zorgen voor vervrouwelijking én verjonging van college Kristof Pieters

04 januari 2019

Het Stekense schepencollege haalde bij de verkiezingen opnieuw een absolute meerderheid en start de legislatuur met dezelfde ploeg. Halfweg zorgen Grietje Cortebeeck en Heidi Van Gaever wel voor wat meer vervrouwelijking en verjonging.

Grietje Cortebeeck (41) zal Dirk Backaert opvolgen als voorzitter van het BCSD (bijzonder comité voor de sociale dienst), het vroegere OCMW. Ze nam zes jaar geleden voor het eerst deel aan de verkiezingen en voelt zich nu klaar om mee aan het roer te staan. “Sociale zaken genoot mijn voorkeur”, vertelt ze. “Ik ben teamcoach bij VAB en dus gewend om met mensen om te gaan en ze te aan te sturen. De komende drie jaar zal ik Dirk al wat volgen zodat ik met voldoende kennis van zaken kan starten. Ik en Heidi hebben een mooie score behaald bij de verkiezingen en het is fijn dat we hier dan met een mandaat voor beloond worden. Ook de vervrouwelijking van het college kan ik alleen maar toejuichen. Vrouwen hebben toch vaak een andere kijk op bepaalde zaken en tot nog toe was het op dat vlak wat pover gesteld met Lorette als enige vrouw in het college.”

Die laatste zet binnen drie jaar ook een stap opzij maar ze wordt wel opgevolgd door een andere vrouw, eveneens met roots in Kemzeke: Heidi Van Gaever. Zij zal de departementen sport en toerisme overnemen van Lorette De Permentier. “Ik ben kapster aan huis en kan mijn uren wel wat zelf regelen. De combinatie met de job als schepen moet zeker lukken”, klinkt het enthousiast. “Ik ben net als Grietje zes jaar geleden voor het eerst opgekomen. De vorige keer was ik al blij verrast met mijn score en ik kon opnieuw bevestigen. Dat ik nu een schepenambt krijg toegewezen, is de kers op de taart.”