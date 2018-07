Goud voor François en Liliane 31 juli 2018

François Van Nielandt en Liliane Meersschaert hebben in Stekene hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Ze weren gehuldigd door een delegatie van het gemeentebestuur. François en Liliane zijn de oprichters van de Dag van Jan en Alleman, een groots spektakel dat elk jaar wordt opgevoerd door mensen met een beperking. Het festival is intussen al aan zijn 36e editie toe. Het koppel is na al die jaren nog altijd enorm sociaal geëngageerd.





(PKM)